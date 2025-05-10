Володимир Качмар передумав судитися з журналістами через публікацію

Проректор Львівського національного університету імені Івана Франка Володимир Качмар відкликав позов проти 24 каналу. Суд закрив справу. Про це повідомила головна редакторка 24 каналу Анастасія Зазуляк.

Позов стосувався публікації «Ми не маємо мовчати, — випускниця ЛНУ заявила про негідну поведінку проректора Качмара», яка з’явилася на сайті 24 каналу 26 лютого 2025 року. У новині журналісти розповіли історію колишньої очільниці Студентського уряду університету Ангеліни Береженко, яка у Facebook звинуватила Володимира Качмара в домаганнях.

«Через деякий час Качмар подав на нас до суду, мовляв, ми написали наклеп і “зашкодили” його репутації. Сьогодні ця історія завершилась. Після відзиву нашого адвоката, Качмар Володимир забрав позов. Провадження у справі закрито», – розповіла 9 травня головна редакторка 24 каналу Анастасія Зазуляк.

Нагадаємо, в лютому цього року в ЛНУ імені Івана Франка розгорівся скандал через звинувачення у домаганнях 87-річного професора факультету журналістики Йосипа Лося. Десятки колишніх студенток розповіли про непристойну поведінку професора. У результаті його відсторонили, а згодом і звільнили з роботи. Він оскаржує своє звільнення в суді.

На тлі звинувачень щодо Йосипа Лося колишні студентки написали і про харасмент, який вони пережили від 59-річного професора та проректора Володимира Качмара. Публічно про домагання заявили п'ятеро жінок.

Володимир Качмар заперечив усі звинувачення у домаганнях, заявивши, що таким чином його намагаються дискредитувати через участь у виборах ректора, які на той час відбувалися в університеті.