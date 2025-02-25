Йосип Лось заперечує всі звинувачення у домаганні до студенток

Журналістка сайту розслідувань NGL.media та колишня студентка факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка Катерина Родак у вівторок, 25 лютого, опублікувала допис, в якому повідомила, що у 19-річному віці пережила домагання від викладача факультету журналістики Йосипа Лося. У коментарях до публікації про домагання на факультеті журналістики також розповіла низка жінок. Сам Йосип Лось назвав звинувачення брехнею і назвав жінок «свиньми».

«Викладач із зарубіжної преси Й. Лось закрився зі мною у своєму кабінеті. Я мала скласти залік. Ми були удвох, і я дуже довго слухала його лекцію про те, що я особлива, що мені потрібен особливий чоловік – арієць, українець, з хорошою генетикою. І що треба вагітніти. Що мені треба працювати лише там, де він скаже. І щоб я перестала спілкуватись з подругами, бо вони погано на мене впливають. І що носити джинси з оголеними колінами мені не можна – це не моє, це збуджує і відволікає викладачів (конкретно його)», – написала Катерина Родак.

Журналістка зазначила, що про домагання на факультеті знали більшість студентів та працівників. Однак публічно не розповідали про пережите.

«В якийсь момент він взяв мене за руку і почав її гладити, піднімаючи вверх рукав светра. Спитав, що я відчуваю? Я відповіла, що нічого. Але це була брехня – я відчувала огиду, але не змогла це сказати, бо на мене тиснув його професорський авторитет і відчуття, що це буде перебільшенням, якщо я якось різко відреагую. Якимось чином це бридотне спілкування завершилось, і я більше не заходила в той кабінет наодинці. Прийшла додому і дуже довго себе переконувала, що зі мною просто трапилась кумедна ситуація. Так я про неї й розповідаю друзям, і ми сміємось», – розповіла журналістка.

У коментарях до допису жінки розповіли про те, що професор також зачиняв їх у своєму кабінеті, ліз цілуватися, вульгарно жартував. Загалом про пережитий досвід написали понад десять людей.

Свідчення людей про домагання Йосипа Лося після того як Катерина Родак опублікувала свою історію

На публікацію також відреагував колишній викладач факультету журналістики Богдан Тихолоз. Він зазначив, що, працюючи на факультеті, не зробив нічого, щоб зупинити харасмент.

«Соромно й прикро за всю факультетську команду, яка, попри те, що чутки про "професорський харасмент" таки долинали (хоча здебільшого не конкретні, без прізвищ та деталей – також зі зрозумілих причин), ніхто з нас не доклав достатніх зусиль, щоб бодай десятиріччя тому в минулому залишилися не тільки недолугі "залицяння" псевдогуру журналістики до, по суті, дітей. Коли моралі вчать аморальні виродки й збоченці, це особливо гидко й принизливо», – написав Богдан Тихолоз.

У коментарі сайту Lviv.media Йосип Лось сказав, що всі звинувачення – брехня. За його словами, проти нього вчинили провокацію.

«Які домагання, ти що жартуєш? Я від нікого нічого не вимагаю, просто прошу, щоб вони добре вчилися. Та це брехня, ви знаєте скільки мені років? Ну то смішно, я вже своє від цей… Я вже прадідусь, не просто дідусь, а прадідусь», – сказав Йосип Лось.

Крім цього, він назвав колишніх студенток «свиньми» й сказав, що ці звинувачення є великим наклепом.

Зазначимо, що ні Львівський університет, ні факультет журналістики не прокоментували ситуацію. ZAXID.NET намагався зателефонувати до виконувача обов'язків декана Мар'яна Лозинського та до Йосипа Лося, телефон якого вже вимкнений.

Додамо, що 87-річний Йосип Лось народився у селі Нижанковичі Львівської області. Викладати на факультеті почав з 1971 року, а з 1974 року став старшим викладачем кафедри історії журналістики. З 1993 року до 2020 він очолював кафедру зарубіжної преси.