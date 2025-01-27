48-річного Андрія Булоуса звинуватили у сексуальних домаганнях до студенток

Керівництво Київського національного університету імені Карпенка-Карого відсторонило викладача вишу та режисера «Молодого театру» Андрія Білоуса після звинувачень у сексуальних домаганнях до студенток. Чоловіка відсторонили від викладання до закінчення розслідування поліції, повідомила у понеділок, 27 січня, помічниця ректора з адміністративних питань Ольга Сухова під час зустрічі адміністрації університету зі студентами, передає hromadske.

Відсторонення Андрія Білоуса стосується звинувачень у сексуальних домаганнях, а також непристойних повідомленнях студенткам університету. Анонімна заява про домагання Білоуса надійшли до адміністрації вишу на початку січня 2025 року.

21 січня університет звернувся із заявою до поліції «з метою перевірки розповсюдженої інформації та надання їй відповідної правової оцінки». Водночас там повідомили, що станом на 23 січня «заяви від потерпілих щодо ситуації та дій конкретної особи на адресу Університету не надходило».

Вже 27 січня Ольга Сухова повідомила, що вранці 28 січня правоохоронці нададуть кваліфікацію справи. На час службової перевірки та розслідування правоохоронців Андрія Білоуса відсторонили.

«Весь цей час він не буде працювати зі студентами. Ми будемо говорити про те, що він зробив/не зробив після того, як буде встановлений факт», – повідомила посадовиця.

За словами адміністрації вишу, окрім перевірок, у приміщеннях університету встановлять камери відеоспостереження та заборонять спілкуватися студентам та викладачам поза межами групових чатів. Також відбудеться підвищення кваліфікації викладачів та роз’яснювальна робота з експертами. Зазначається, що виш також планує вдосконалити механізм звернень студентів.

Нагадаємо, на початку січня з'явилося відео, де дівчина із прихованим обличчям звинуватила свого викладача, Андрія Білоуса, у сексуальних домаганнях – за її словами, той почав писати їй влітку 2020 року, після її вступу до вишу.

Дівчина стверджувала, що чоловік писав їй недоречні повідомлення. Згодом він надіслав їй фотографії інтимних місць інших студенток і попросив її надіслати такі ж, а також надсилав свої інтимні фото. 24 січня дівчина розкрила своє ім’я та повідомила, що опублікувала відео за підтримки свого чоловіка.

Андрій Білоус – 48-річний актор, театральний режисер та педагог, керівник освітнього теоретично-практичного проєкту «Майстерня Молодого» та режисер «Молодого театру». Чоловік, якого звинувачують у домаганнях, має звання заслуженого діяча мистецтв України та є лауреатом премії імені Олександра Довженка. У 2017 році увійшов до списку десяти найвпливовіших українських режисерів, за версією щотижневика «Дзеркало тижня».