Письменник Ніл Ґейман заперечує всі звинувачення

Вісім жінок заявили про сексуальне насильство, яке вчиняв 64-річний британський письменник-фантаст Ніла Ґеймана. Свідчення потерпілих опублікував сайт Vulture від New York Magazine у статті «Безпечного слова не існує». Зазначимо, що вперше Ніла Ґеймана звинуватили у зґвалтуваннях у липні 2024 року. Тоді журналісти сайту Tortoise опублікували історії двох жінок.

За інформацією Vulture, більшість жінок, які звинувачують Ґеймана у домаганнях, познайомилися з письменником у віці близько 20 років. Наймолодшій дівчині було 18 років. Двоє з постраждалих працювали на письменника (вони були нянями дітей), пʼятеро були фанатками його творів. Єдиним винятком є Кетрін Кендалл, яка волонтерила на одному із заходів Ґеймана у 1986 році.

Журналісти розповіли, що одна з постраждалих, 18-річна Кендра Стаут, зустріла Ніла Ґеймана у черзі на підписи книжок «Безмежні ночі. Пісочний чоловік». За словами дівчини, Ніл Ґейман зґвалтував її у 2007 році, однак написати заяву до поліції вона наважилась тільки у жовтні 2024 року. Сам письменник та його представники заперечують будь-які звинувачення, мовляв, жінки давали добровільну згоду на стосунки. Окрім того, деякі заяви вони називають «далекими від реальності».

Вперше повідомлення про звинувачення письменника у сексуальному насильстві з’явилось влітку 2024 року, після чого поліція Нової Зелендії розпочала розслідування. У коментарі Tortoise Ніл Ґейман запевняв, що хотів співпрацювати з правоохоронцями, але ті відмовилися. На думку письменника, поліцейські є упередженими.

У вересні 2024 року компанія Disney призупинила виробництво фільму за романом Ґеймана «Книга кладовища». Причиною стали звинувачення проти письменника.

Додамо, що Ніл Ґейман – автор графічних романів, коміксів та сценаріїв до фільмів. Найвідомішими його творами є роман «Американські боги», «Кораліна» і серія коміксів «Пісочний чоловік». Нагадаємо, що 2022 року письменник підтримав Україну та відмовився продовжувати угоди з російськими видавництвами. Крім цього, восени 2022 року Ґейман взяв участь у 29-му львівському фестивалі BookForum. Зараз письменник мешкає у США. У нього є чотири дитини, наймолодшій з яких дев'ять років.