63-річний британський письменник Ніл Ґейман

Поліція Нової Зеландії розслідує звинувачення в сексуальному насильстві 63-річного відомого письменника-фантаста Ніла Ґеймана. Дві жінки заявили, що мали з ним «принизливий секс не за згодою». Сайт Tortoise, який першим опублікував інформацію про звинувачення, зазначає, що письменник все заперечує і запевняє, що стосунки були добровільними.

Ще в жовтні 2022 року до поліції звернулася 23-річна жінка, на ім'я Скарлет, яка працювала нянею у новозеландському будинку письменника. Вона повідомила, що стосунки з Ґейманом переважно були за згодою. Однак він нібито поводився грубо й не звертав уваги, коли Скарлет скаржилася на біль. Натомість Ґейман сказав журналістам, що це були «обійми» і «розваги», на які він отримав згоду.

Інша жінка, яку у ЗМІ називають К., розповіла, що романтичні стосунки з Ґейманом розпочались, коли їй було 20, а йому приблизно 40. Вона була шанувальницею творчості письменника. Жінка сказала, що мала з ним «секс, якого не хотіла». К. не зверталася в поліцію.

У коментарі Tortoise Ніл Ґейман розповів, що хотів співпрацювати з новозеландською поліцією, але правоохоронці відмовилися. На думку письменника, це свідчить про їхню упередженість.

Додамо, що Ніл Ґейман – англійський письменник-фантаст, автор романів, коміксів та кіносценаріїв. Його найвідомішими творами є серія коміксів «Пісочний чоловік», романи «Зоряний пил», «Американські боги», «Добрі передвісники». Адаптацією текстів Ґеймана є серіали «Пісочний чоловік», «Мертві хлопці-детективи», «Добрі передвісники». У 2022 році письменник підтримав Україну та заявив, що не продовжуватиме договорів з російськими видавцями. Також 2022 року Ніл Ґейман взяв участь у 29-му львівському фестивалі BookForum. Наразі письменник мешкає у США. У нього є четверо дітей, наймолодшому сину 9 років.