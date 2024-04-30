Вайнштейн залишається під вартою в лікарні

Після скасування голлівудському продюсеру Гарві Вайнштейну одного з вироків у справі про зґвалтування він потрапив до лікарні у Нью-Йорку, повідомляє Associated Press.

Адвокат 72-річного кінопродюсера Гарві Вайнштейна, лауреата премії «Оскар» за фільми «Закоханий Шекспір» та «Розумник Вілл Гантінґ», заявив, що його підзахисного госпіталізували для низки тестів. Вайнштейна перевели до Нью-Йорка після того, як апеляційний суд скасував вирок за зґвалтування у 2020 році.

Адвокат Артур Айдала сказав, що Вайнштейна перевели до лікарні Белв'ю на Манхеттені.

«Вони оглянули його і відправили в Белв'ю. Здається, йому потрібна серйозна допомога. У нього багато проблем. Він проходить всілякі тести. По здоров’ю він схожий на потяг, що потрапив в аварію», – зазначив адвокат.

Представник департаменту виконання покарань Нью-Йорка Френк Дваєр зауважив, що Вайнштейн залишається під вартою в лікарні. Томас Мейлі, речник департаменту виправних установ штату та громадського нагляду, уточнив, що Вайнштейна передали департаменту виправних установ міста відповідно до рішення апеляційного суду.

Нагадаємо, 25 квітня апеляційний суд Нью-Йорка визнав, що суддя у 2020 році «був упередженим», дозволивши жінкам, які не були частиною справи, свідчити про звинувачення. Тепер суд призначив новий розгляд. Проте Вайнштейн має залишатисьу в’язниці, оскільки в 2022 році в Лос-Анджелесі його визнали винним у зґвалтуванні та засудили до додаткових 16 років ув'язнення.