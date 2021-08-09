Відомого актора звинувачують у сексуальних домаганнях

Сценарист і критик Богдан Панкрухін у неділю, 8 серпня, повідомив, що має свідчення про те, що народний артист України, відомий за радянським фільмом «У бій ідуть тільки старики», актор Володимир Талашко неодноразово домагався студенток, а часом – і неповнолітніх абітурієнток. Зараз 75-річний Володимир Талашко викладає у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого на курсі для дикторів телебачення.

Богдан Панкрухін у Facebook оприлюднив свідчення двох жінок, яких, за їхніми словами, домагався актор. Одній з них на момент зустрічі з Володимиром Талашком було 15 років, іншій – 18. Обидві розповіли, що він кликав їх додому під приводом допомоги у підготовці до іспиту в університет, а потім пропонував сфотографувати їх, а в процесі роздягав, торкався і намагався поцілувати. Юлія Бірзул та Вікторія Муштей розповіли, що їм вдалося втекти із квартири Володимира Талашка і згвалтування не було. Одна дівчина змушена була зробити вигляд, що втратила свідомість, аби налякати актора і він від неї відстав.

У коментарях до допису Богдана Панкрухіна про подібні історії – про те, що таке трапилось із ними, або про те, що вони чули про такі випадки – стали розповідати й інші жінки. Зокрема, режисерка Ірина Цілик, телеведуча Анастасія Вергелес, журналістка Ірина Сампан. Згодом жінки стали лишати дописи про Володимира Талашка на своїх сторінках у соцмережах.

У понеділок, 9 серпня, у Міністерстві культури України відреагували на звинувачення Володимира Талашка у домаганнях – пообіцяли провести службове розслідування.

«Міністерство культури та інформаційної політики глибоко стривожене через звинувачення одного з викладачів у неприпустимій поведінці по відношенню до колишніх студенток. Ми негайно ініціюємо службове розслідування. Закликаємо керівництво університету сприяти оперативній та всебічній перевірці усіх наведених випускницями фактів», – ідеться в повідомленні.

Водночас в університеті імені Івана Карпенка-Карого на ситуацію досі не відреагували.

Володимир Талашко – радянський та український актор, режисер, народний артист України, член Національної спілки кінематографістів України. Знявся у кількох десятках фільмів, зокрема у фільмі режисера Леоніда Бикова «У бій ідуть тільки старики», у стрічках «Як гартувалась сталь», «Ми звинувачуємо» тощо. Володимир Талашко – доцент кафедри режисури телебачення Київського національного університету театру, кіно і телебачення.

Володимир Талашко (фото сайту «Гордон», 2021 рік)