Володимир Талашко більше не викладатиме на кафедрі режисури

Обвинувачений у сексуальних домаганнях народний артист України та викладач кафедри режисури Київського університету театру, кіно та телебачення імені Карпенка-Карого Володимир Талашко написав заяву на звільнення за власним бажанням. Про це повідомила актриса Вікторія Муштей, яка однією з перших розповіла про домагання.

«Битва виграна. Талашко написав заяву за власним бажанням та викладати в університеті не буде. Тепер є прецедент офіційного розслідування харасменту у творчому виші та успішна його розвʼязка», – написала вона у Facebook.

Вона зазначила, що історія з Талашком має стати прикладом для інших педагогів, які зловживають своєю владою.

Водночас за словами Муштей, внутрішнє розслідування університету затягують. Група, яка займається цим питанням, так і не звʼязалася з нею. За її словами, група працюватиме до 31 грудня. Актриса припустила, що в університеті хотіли «затягнути процес й по-тихому зам'яти питання».

«Міняти систему не просто, але миритися з нею я відмовляюся. Я хочу жити в країні, де таке не вважається нормою», – підсумувала Муштей.

Як інформував ZAXID.NET, 8 серпня сценарист Богдан Панкрухін опублікував свідчення дівчат, які начебто постраждали від сексуальних домагань з боку Талашка під час його викладацької роботи в Київському університеті театру, кіно та телебачення імені Карпенка-Карого. За їх словами, артист, який викладає в університеті, нібито неодноразово схиляв до інтиму студенток та навіть абітурієнток ВНЗ, які тільки но закінчили школу та приїхали вступати до вишу.

У коментарях до допису Богдана Панкрухіна про подібні історії з Володимиром Талашком стали розповідати й інші жінки. Зокрема, режисерка Ірина Цілик, телеведуча Анастасія Вергелес, журналістка Ірина Сампан. Згодом жінки стали лишати дописи про Володимира Талашка на своїх сторінках у соцмережах.

Сам Талашко всі звинувачення заперечував. В університеті заявили, що його усунуть від роботи на час дії робочої комісії, яка має перевірити інформацію про домагання. Водночас Міністерство культури пообіцяло провести службове розслідування.

Володимир Талашко – радянський та український актор театру і кіно, телеведучий. Заслужений артист Української РСР (1979). Народний артист України (2002).

Широку популярність йому принесла участь у фільмі Леоніда Бикова «В бій ідуть тільки «старики»», де він зіграв роль старшого лейтенанта Сергія Скворцова. Ця роль стала візиткою актора і принесла йому популярність.