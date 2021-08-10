Володимир Талашко каже, що ніколи не чіплявся до студенток

Актор та викладач Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого Володимир Талашко відкидає звинувачення у сексуальних домаганнях студенток та абітурієнток.

«Я не знаю, звідки ростуть ноги, але нічого подібного не було», – сказав Володимир Талашко у телефонному коментарі ТСН.

В університеті, де викладає актор, кажуть, що офіційних заяв про неприйнятну поведінку Володимира Талашка не отримували. Натомість, як інформував ZAXID.NET, у Міністерстві культури пообіцяли провести службове розслідування.

Нагадаємо, сценарист і критик Богдан Панкрухін у неділю, 8 серпня, повідомив, що має свідчення про те, що народний артист України, відомий за радянським фільмом «У бій ідуть тільки старики», актор Володимир Талашко неодноразово домагався студенток, а часом – і неповнолітніх абітурієнток. Богдан Панкрухін у Facebook оприлюднив свідчення двох жінок, яких, за їхніми словами, домагався актор. У коментарях до допису Богдана Панкрухіна про подібні історії з Володимиром Талашком стали розповідати й інші жінки. Зокрема, режисерка Ірина Цілик, телеведуча Анастасія Вергелес, журналістка Ірина Сампан. Згодом жінки стали лишати дописи про Володимира Талашка на своїх сторінках у соцмережах.