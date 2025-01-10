Фотографа Олександра Ктиторчука ув'язнили на 12 років та 10 місяців

Київського фотографа Олександра Ктиторчука суд визнав винним у ґвалтуванні та розбещенні неповнолітніх дівчат. Його ув’язнили на 12 років та 10 місяців. Про це у п’ятницю, 10 січня, повідомили в Офісі генпрокурора та Нацполіції. Зазначимо, що ім’я засудженого не розголошують, однак з деталей справи зрозуміло, що йдеться про фотографа Олександра Ктиторчука.

Прокурори в суді довели, що чоловік протягом 2017-2020 років неодноразово ґвалтував малолітніх та неповнолітніх дівчат, а також вчиняв дії розпусного характеру, коли вони приходили до нього на фотосесію.

Олександра Ктиторчука затримали у листопаді 2020 року. Тоді правоохоронці встановили, що чоловік у салоні авто вчинив розпусні дії стосовно 15-річної дівчини. Також слідчі встановили, що протягом кількох років він на території Києва та Обухівщини вчиняв розпусні дії відносно 17-річної дівчини та інших на той час невстановлених малолітніх дівчат.

У травні 2022 року правоохоронці встановили, що загалом Олександр Ктиторчук скоїв 18 сексуальних злочинів. Зокрема, його підозрювали у семи епізодах зґвалтування, трьох епізодах щодо розбещення неповнолітніх, а також у семи епізодах з виготовлення та розповсюдження порнографічних матеріалів та у сексуальному насильстві.

За даними правоохоронців, чоловік скоював злочини під час фотографування дівчат та у спеціально облаштованому авто.

Зараз суд визнав винним Олександра Ктиторчука у зґвалтуванні, розбещенні неповнолітніх та виготовленні матеріалів порнографічного характеру (ст. 152, ст. 156, ст. 301 КК України). Його засудили до 12 років 10 місяців позбавлення волі. Також йому заборонили займатися діяльністю, пов’язаною з роботою із малолітніми та неповнолітніми строком на три роки.