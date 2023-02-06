50-річний фотограф вербував дівчаток до експлуатації в порноіндустрії

Суд призначив 50-річному фотографу дитячих свят 9 років ув’язнення. Його визнали винним у виготовлені та розповсюдженні дитячої порнографії.

За версією слідства, впродовж 2013-2020 років фотограф, який працював на святах в дитсадках на Київщині, входив у довіру з вихователями та залишався наодинці з малолітніми дівчатками.

Він змушував дітей ставати у змодельовані ним сексуальні пози та фотографував їх. Потім ці фото він розповсюджував у інтернеті. За сім років фотограф виготовив близько 10 тисяч фото та відео з дитячою порнографією.

Слідство також довело, що чоловік вербував деяких дітей для експлуатації в порноіндустрії. За ці послуги він платив дівчаткам від 100 до 300 грн. Відомо щонайменше по 43 постраждалих дівчаток.

Суд визнав 50-річного мешканця Українки винним у виготовленні та зберіганні дитячого порно, а також у вербуванні дітей до експлуатації в порнографії та призначив 9 років ув’язнення.

Його внесуть до реєстру засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх.