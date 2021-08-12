Мешканця Київської області, який працював фотографом в дошкільних закладах, підозрюють у виготовленні та розповсюдженні дитячої порнографії. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора у четвер, 12 серпня.

Як розповіли у відомстві, прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Київської області за фактами вербування малолітніх дівчат з метою їх експлуатації в дитячій порнографії, а також виготовлення, зберігання та розповсюдження матеріалів порнографічного характеру, що містить дитячу порнографію.

Встановлено, що фотограф упродовж 2013–2020 років, користуючись довірою вихователів у дитсадках в одному з міст Київської області та маючи дозвіл на зйомку дитячих свят, залишався наодинці з малолітніми дівчатками, змушував дітей ставати у змодельовані ним пози, які надалі фільмував для збуту в Інтернеті як дитячу порнографію.

Чоловік виготовив та зберіг 9631 фотофайл та 201 відеофайл дитячої порнографії за участю 1026 малолітніх дівчат, які збував у мережі Інтернет за грошову винагороду.

Також повідомляється, що обвинувачений вербував малолітніх дівчаток з метою їх експлуатації в порноіндустрії – за такі послуги платив від 100 до 300 грн.

Як повідомляв ZAXID.NET, раніше поліція затримала двох киянок, які знімали та продавали порно зі своїми маленькими доньками.