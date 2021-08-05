Чоловік визнав, що скачував порнофайли, однак він не знав, що там міститься дитяча порнографія

У Івано-Франківську засудили 45-річного чоловіка, який скачував з інтернету та зберігав дитячу порнографію. Суд покарав іванофранківця позбавленням волі на 1 рік, але звільнив від відбування покарання, замінивши його річним іспитовим терміном. Обвинувачений свою провину визнав, під час судового розгляду зауважив, що перед скачуванням не знав, що серед відеофайлів є дитяча порнографія.

Про вирок мешканцю Івано-Франківська за скачування порнографії повідомило видання «Курс». У самому вироку Івано-Франківського міського суду вказано, що чоловік зберігав скачане порно на зовнішньому накопичувачі.

«У судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення визнав повністю та беззастережно, підтвердив викладені в обвинувальному акті обставини. До вчиненого обвинувачений ставиться критично, щиро кається. Вказав також, що справді скачував файли порнографічного характеру, однак він не знав, що там міститься дитяча порнографія, оскільки файли закачувалися цілими папками. Коли він відкривав і бачив, що то дитяча порнографія він файл видаляв», – зазначено у вироку суду.

Під час розгляду справи суд визнав чоловіка винним у завантаженні та зберіганні дитячої порнографії та присудив один рік обмеження волі, проте на підставі ст. 75 ККУ його звільнили від покарання, встановивши один рік іспитового терміну. Також іванофранківець заплатить 8,5 тис. грн за мистецтвознавчі експертизи, які й підтвердили наявність на накопичувачі файлів з дитячою порнографією.