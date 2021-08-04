На домашньому комп'ютері у стриянина вилучила багато файлів з дитячим порно

У Стрию поліцейські викрили 53-річного чоловіка, який зберігав на персональному комп’ютері багато файлів з дитячою порнографією. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Його викрила кіберполіція і 4 серпня провела санкціонований обшук у нього вдома.

«53-річний мешканець Стрия одержав доступ та зберігав фото- та відеопродукцію з дитячою порнографією у значних обсягах. Під час обшуків у нього вдома поліцейські вилучили комп’ютерну техніку, в якій містилися файли з ознаками дитячої порнографії, та інші речові докази», – повідомили у Нацполіції Львівщини.

Усі файли з комп'ютера вилучили і скерували на експертне дослідження.

Наразі поліція не повідомляє, чи чоловік сам записував це відео, чи завантажував. Він не розповсюджував ці відеофайли. Але навіть сам факт зберігання дитячої порнографії дає підстави притягнути його до кримінальної відповідальності. За ч.1 ст.301-1 ККУ максимальне покарання – до шести років позбавлення волі.