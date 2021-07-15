За публікацію порновідео за участі дітей дівчині загрожує до 10 років тюрми

Поліція затримала 23-річну мешканку Ужгорода, яка на своєму закритому Telegram-каналі розповсюджувала порно із дітьми, публікувала інтимні фото та відео інших людей і вимагала гроші за їхнє видалення. За скоєне дівчині загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, ужгородка створила закритий канал в одному з месенджерів, де публікувала порнографію за участі малолітніх дітей. Дівчина також шантажувала людей: публікувала інтимні фото та відео закарпатців, які пізніше погоджувалась видалити за окрему плату.

«Оперативники встановлюють осіб причетних саме до створення порнографічного відео за участю дітей. Поліцейські звернулися з листом до офіційного представництва соцмережі для блокування вказаного канал у», – уточнюють у прес-службі поліції.

Поліція проводить досудове розслідування за ч.2 ст.301-1 ККУ (придбання, виготовлення, розповсюдження дитячої порнографії). За скоєне дівчині загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.