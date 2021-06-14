Чоловік шантажував щонайменше десятьох дівчат, вимагаючи у них надсилати інтимні фото

Волинські поліцейські викрили 35-річного мешканця Рівненщини, який розбещував неповнолітніх дівчат в інтернеті, скидаючи їм порнокартинки та вимагаючи робити інтимні фото. Поліція встановила факт переписок із щонайменше десятьма дівчатами із Волинської та Рівненської області. Вдома та на роботі у чоловіка провели обшуки, йому загрожує сім років ув'язнення за розповсюдження порнографії.

Як повідомила у понеділок, 14 червня, прес-служба поліції, чоловік шукав неповнолітніх дівчат із Волинської та Рівненської областей у соціальних мережах. «Під час листування фігурант здійснював інтелектуальне розбещення малолітніх осіб, спонукав та вимагав створення порнографічного контенту за їх участю. Зловмисник шантажував неповнолітніх, окрім цього, він надсилав фото своїх статевих органів та відеозаписи порнографічного характеру, завантажені з мережі», – йдеться у повідомленні поліції.

Працівники волинської кіберполіції провели два обшуки за місцем проживання та місцем роботи зловмисника. На його мобільному телефоні виявили листування із десятьма неповнолітніми дівчатами.

Чоловіку повідомили про підозру за ч.3 ст. 301 ККУ («виготовлення і розповсюдження порнографічних предметів»). У випадку підтвердження вини йому загрожує до семи років позбавлення волі.