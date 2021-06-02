Сихівський районний суд виніс вирок пенсіонеру, за розповсюдження порнографії

Сихівський районний суд виніс вирок 69-річному львів’янину, який надсилав листи з нецензурними словами та порнографічними зображення у Сихівську районну адміністрацію у Львові та у Вищу кваліфікаційну дисциплінарну комісію адвокатури. Пенсіонера визнали винним у розповсюджені порнографії і призначили рік умовного покарання.

Як вказано у вироку суду, у жовтні 2020 року житель Сихова Василь Верескун надіслав чотири листи у Вищу кваліфікаційну дисциплінарну комісію адвокатури. До листів він прикріпив порнографічні зображення, які знайшов в інтернеті. У судовому вироку не вказано, про що саме писав Василь Верескун у своїх листах і з якою метою він це робив.

Окрім того, Василь Верескун надіслав три листи з матюками та порнографічними картинками у Сихівську районну адміністрацію.

Під час засідання 27 листопада 2021 року суддя Сихівського райсуду Софія Чорна визнала Василя Верескуна винним у розповсюдженні порнографії та призначила йому рік іспитового терміну. Протягом цього часу Василь Верескун має повідомляти органам пробації про зміну місця проживання чи роботи, а також час від часу з’являтись для реєстрації.

Про 69-річного львів’янина Василя Верескуна відомо небагато. Його ім’я кілька разів фігурувало у судових справах. У квітні Сихівський районний суд залишив без розгляду позов Верескуна проти сім'ї львів'ян щодо самовільно розширеної квартири. А ще торік ЛКП «Під Зуброю» стягнуло з Верескуна 5 тис. грн боргів за комунальні послуги. Василь Верескун керує Львівської обласною благодійної організації «Допомога родинам Чорнобиля».