Водій фургона виїхав на узбіччя та врізався в трактор МТЗ-80, який рухався попереду

Корецький районний суд Рівненської області виніс вирок 66-річному мешканцю села Воля-Гомулецька Львівської області, який на фургоні Renault Master скоїв смертельну ДТП на трасі Київ-Чоп. Водій фургона виїхав на узбіччя та зіткнувся з трактором. Суд призначив йому три роки іспитового строку.

За матеріалами справи, аварія сталася близько 7:00 4 червня 2026 року на трасі Київ-Чоп неподалік села Жадківка на Рівненщині. 66-річний Богдан Вознюк за кермом фургона Renault Master виїхав на узбіччя та врізався в трактор МТЗ-80, який рухався попереду. Ним керував 52-річний місцевий мешканець. Внаслідок аварії водія трактора госпіталізували, але через сім днів він помер від отриманих травм.

У суді обвинувачений повністю визнав свою вину, розкаявся та розповів, що аварія могла статися через погане самопочуття. За його словами, момент зіткнення він не пам’ятав, а прийшов до тями лише після ДТП. Чоловік також зазначив, що вважає себе винним в аварії та відшкодував потерпілій стороні всі завдані збитки.

Фото поліції

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Суддя Дмитро Сірак визнав водія фургона винним за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, яке призвело до тяжких тілесних ушкоджень або смерті) та призначив йому 4 роки позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом двох років. Проте суд замінив позбавлення волі на 3 роки випробувального терміну. Також він має сплатити державі 16,3 тис. грн за експертизу. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному порядку.