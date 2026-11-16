Європейська комісія планує надати Україні кредит на 45 млрд євро з бюджету Євросоюзу

Європейська комісія планує надати Україні кредит на 45 млрд євро з бюджету Євросоюзу. Допомога має покрити частину фінансового дефіциту, який наступного року може сягнути 70 млрд євро. Водночас Брюссель прагне заручитися підтримкою всіх країн-членів ЄС. Про це у понеділок, 16 листопада, повідомила газета Financial Times із посиланням на чотирьох співрозмовників, обізнаних із планом.

За інформацією видання, Єврокомісія представить пропозицію державам-членам у середу, 18 листопада. Виконавча влада ЄС пообіцяла допомогти Україні покрити приблизно дві третини очікуваного дефіциту та закликає інших західних партнерів збільшити підтримку.

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Механізм нового кредиту планують зробити аналогічним до того, який застосували торік для забезпечення чинної позики Україні на 90 млрд євро. Ці гроші мали покрити фінансові потреби країни протягом цього та наступного років. Однак масштабні руйнування внаслідок російських атак збільшили потребу України в додатковому фінансуванні.

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Для погодження нового кредиту на 45 млрд євро потрібна підтримка всіх 27 держав ЄС. Водночас Чехія, Словаччина, Угорщина та Болгарія вже заявили, що не братимуть участі у фінансуванні України.

Позиція чотирьох країн спонукала канцлера Німеччини Фрідріха Мерца минулого тижня пригрозити блокуванням погодження спільного бюджету Євросоюзу на 2028–2034 роки. Він наполягає, що всі держави-члени мають долучитися до фінансування України наступного року та в подальшому.

Німеччина є найбільшим чистим платником до бюджету ЄС і найбільшим двостороннім донором України в Європі. Натомість чотири країни, які відмовляються фінансувати Київ, отримують із бюджету Євросоюзу більше, ніж вносять до нього.

Після заяви Мерца питання допомоги Україні та ухвалення наступного бюджету ЄС фактично пов'язали між собою. Про це FT розповіли троє співрозмовників, обізнаних із перебігом переговорів. За їхніми словами, такий підхід має захистити фінансування України від можливих блокувань і майбутніх вето. Лідери Євросоюзу планують обговорити обидва питання на саміті в Брюсселі 26–27 листопада. Вони прагнуть досягти домовленостей до кінця року.

У Брюсселі та Берліні побоюються, що надалі забезпечувати стабільне фінансування України буде складніше. Зокрема, на тлі майбутніх виборів в Іспанії, Франції, Італії та Польщі в ЄС можуть посилитися політичні сили, які виступають проти допомоги Києву.

Так, лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен, яка лідирує в опитуваннях напередодні президентських виборів у квітні, вже заявила, що припинить підтримку України, якщо стане наступницею Еммануеля Макрона. Водночас прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш написав президенту Європейської ради Антоніу Кошті, що домовленість про майбутнє фінансування України не повинна ставати умовою для ухвалення наступного бюджету ЄС.

Занепокоєння через поєднання цих питань висловлюють і країни, які підтримують Україну. Зокрема, прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін заявив на саміті лідерів ЄС, що розуміє прагнення окремих держав пов'язати фінансування Києва з бюджетними переговорами, однак такий підхід його непокоїть.

Нагадаємо, 23 квітня Європейський Союз офіційно затвердив надання Україні кредиту у розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки. Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що перший транш фінансової допомоги від Євросоюзу у межах пакета на 90 млрд євро спрямують на розвиток оборонного виробництва та захист енергетичної інфраструктури України.