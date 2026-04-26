Володимир Зеленський заявив, що позику від ЄС Україна отримає кількома траншами

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 26 квітня, повідомив, що перший транш фінансової допомоги від Європейського Союзу у межах пакета на 90 млрд євро спрямують на розвиток оборонного виробництва та захист енергетичної інфраструктури.

За словами глави держави, частину грошей планують використати для підтримки внутрішнього виробництва озброєння, зокрема, дронів.

«Перший транш у межах затвердженого європейського пакета підтримки ми будемо спрямовувати на внутрішнє виробництво для захисту України. Це дрони та весь напрямок miltech», – зазначив Зеленський.

Другим ключовим напрямком фінансування стане енергетика. Президент наголосив, що держава має максимально посилити захист енергетичної системи до початку наступного опалювального сезону. За його словами, на ці потреби планують спрямувати кілька мільярдів євро з отриманих траншів. Фінансування також доповнюватимуть коштами з місцевих та центрального бюджетів.

«Нам потрібно захистити все, що встигнемо і зможемо, бо треба максимально це зробити і готуватись до зими. Для цього, окрім місцевих бюджетів, є частина, яку ми зможемо дати з центрального бюджету. Наповнення у нас від цих траншів з 90 млрд. Ми розраховуємо на кілька мільярдів, щоби дати в економіку саме для захисту енергетики», – додав він.

Нагадаємо, 23 квітня Європейський Союз офіційно затвердив надання Україні кредиту у розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки, а також ухвалив 20-й пакет санкцій проти Росії.