Голова МЗС Словаччини заявив, що його країна блокуватиме санкції проти Росії, якщо Україна не надасть гарантій щодо ремонту «Дружби»

Словаччина не виступатиме проти виділення Україні кредиту в 90 млрд євро, повідомив міністр закордонних справ Юрай Бланар. Раніше премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо натякав, що його країна може «перейняти естафету» в блокуванні кредиту в Угорщини, якщо там програє Віктор Орбан, повідомив 16 квітня словацький ресурс Dennik.

Під час сесії парламенту Бланар заявив, що його країна не блокуватиме кредит у 90 млрд євро для України від Євросоюзу. До того його блокувала Угорщина, яка вимагала відновити роботу пошкодженого російським обстрілом газопроводу «Дружба» на Львівщині.

Попри відмову блокувати кредит для України Словаччина планує заблокувати новий пакет санкцій проти Росії. За словами Юрая Бланара, його країна може блокувати новий пакет санкцій проти РФ, поки не отримає гарантій для відновлення «Дружби».

Нагадаємо, 19 грудня 2025 року ЄС погодив виділення Україні 90 млрд кредитних євро протягом 2026-2027 років. Україна повинна буде повернути кредит лише після того, як Росія виплатить репарації. Вже 29 січня 2026 року європейський комісар з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс повідомив, що ЄС планує перерахувати Україні перший пакет підтримки з обіцяного кредиту на 90 млрд євро на початку квітня 2026 року.

Згідно з угодою, за кредитні гроші Україна могла купувати в країн ЄС озброєння. Щоб отримати це фінансування, країна повинна виконати низку вимог, зокрема, щодо законодавства та боротьби з корупцією. Перший транш кредитних грошей, який мали надіслати Україні в лютому, заблокувала Угорщина.