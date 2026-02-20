Угорщина заблокувала позику Україні на 90 млрд євро через зупинку нафтопроводу «Дружба»
Раніше країна не заперечувала виділення цих грошей Україні
Угорщина заблокувала позику від Євросоюзу на 90 млрд євро для України, яку вже узгодили у грудні 2025 року. Раніше країна не заперечувала проти виділення грошей, повідомила 20 лютого газета Financial Times із посиланням на джерела, ознайомлені з цим питанням. Згодом інформацію підтвердив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на своїй сторінці в Х.
За даними співрозмовників FT, посол Угорщини в Європейському Союзі Олівер Варгеї виступив проти надання позики Україні під гарантію бюджету ЄС. Цікаво, що у грудні 2025 року Угорщина не виступила проти виділення грошей Україні, і ЄС погодив позику.
Зазначається, що тоді премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти виділення позики на 90 млрд євро, але ЄС знайшла компроміс. Згідно з ним Угорщина, Словаччина та Чехія дозволили реалізувати позику, якщо це не матиме фінансового впливу на них.
На своїй сторінці в Х міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив інформацію видання та заявив, що блокування позики повʼязане із зупинкою пошкодженого російською атакою нафтопроводу «Дружба» на Львівщині. Він звинуватив Україну в нібито в шантажі та порушенні угоди про асоціацію між ЄС.
«Ми блокуємо кредит ЄС для України у розмірі 90 мільярдів € доки не відновиться транзит нафти до Угорщини трубопроводом “Дружба”. Україна шантажує Угорщину, зупиняючи транзит нафти, узгоджуючи це з Брюсселем та угорською опозицією, щоб створити перебої з постачанням в Угорщині та підвищити ціни на паливо перед виборами», – заявив Сійярто.
Нагадаємо, 19 грудня 2025 року ЄС погодив виділення Україні 90 млрд кредитних євро протягом 2026-2027 років. Україна повинна буде повернути кредит лише після того, як Росія виплатить репарації. Вже 29 січня 2026 року європейський комісар з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс повідомив, що ЄС планує перерахувати Україні перший пакет підтримки з обіцяного кредиту на 90 млрд євро на початку квітня 2026 року.
Згідно з угодою, за кредитні гроші Україна могла купувати в країн ЄС озброєння. Щоб отримати це фінансування, країна повинна виконати низку вимог, зокрема, щодо законодавства та боротьби з корупцією.
До слова, 18 лютого Угорщина разом зі Словаччиною оголосили про припинення експорту дизельного пального до України через зупинку нафтопроводу «Дружба». Країни звинуватили Україну в небажанні відновлювати пошкоджений обстрілом нафтопровід, який експортував російську нафту до Угорщини та Словаччини. Крім того, Словаччина пригрозила призупинити експорт електроенергії до України.