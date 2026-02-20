Гілку нафтопроводу на Львівщині пошкодила російська атака

Угорщина заблокувала позику від Євросоюзу на 90 млрд євро для України, яку вже узгодили у грудні 2025 року. Раніше країна не заперечувала проти виділення грошей, повідомила 20 лютого газета Financial Times із посиланням на джерела, ознайомлені з цим питанням. Згодом інформацію підтвердив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на своїй сторінці в Х.

За даними співрозмовників FT, посол Угорщини в Європейському Союзі Олівер Варгеї виступив проти надання позики Україні під гарантію бюджету ЄС. Цікаво, що у грудні 2025 року Угорщина не виступила проти виділення грошей Україні, і ЄС погодив позику.

Зазначається, що тоді премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти виділення позики на 90 млрд євро, але ЄС знайшла компроміс. Згідно з ним Угорщина, Словаччина та Чехія дозволили реалізувати позику, якщо це не матиме фінансового впливу на них.

На своїй сторінці в Х міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив інформацію видання та заявив, що блокування позики повʼязане із зупинкою пошкодженого російською атакою нафтопроводу «Дружба» на Львівщині. Він звинуватив Україну в нібито в шантажі та порушенні угоди про асоціацію між ЄС.

«Ми блокуємо кредит ЄС для України у розмірі 90 мільярдів € доки не відновиться транзит нафти до Угорщини трубопроводом “Дружба”. Україна шантажує Угорщину, зупиняючи транзит нафти, узгоджуючи це з Брюсселем та угорською опозицією, щоб створити перебої з постачанням в Угорщині та підвищити ціни на паливо перед виборами», – заявив Сійярто.

Нагадаємо, 19 грудня 2025 року ЄС погодив виділення Україні 90 млрд кредитних євро протягом 2026-2027 років. Україна повинна буде повернути кредит лише після того, як Росія виплатить репарації. Вже 29 січня 2026 року європейський комісар з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс повідомив, що ЄС планує перерахувати Україні перший пакет підтримки з обіцяного кредиту на 90 млрд євро на початку квітня 2026 року.

Згідно з угодою, за кредитні гроші Україна могла купувати в країн ЄС озброєння. Щоб отримати це фінансування, країна повинна виконати низку вимог, зокрема, щодо законодавства та боротьби з корупцією.

До слова, 18 лютого Угорщина разом зі Словаччиною оголосили про припинення експорту дизельного пального до України через зупинку нафтопроводу «Дружба». Країни звинуватили Україну в небажанні відновлювати пошкоджений обстрілом нафтопровід, який експортував російську нафту до Угорщини та Словаччини. Крім того, Словаччина пригрозила призупинити експорт електроенергії до України.