Європейський Союз планує перерахувати Україні перший пакет підтримки з обіцяного кредиту на 90 млрд євро на початку квітня 2026 року. Про це заявив європейський комісар з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс 29 січня.

Єврокомісар зауважив, що мав «плідну дискусію» щодо підготовки цього кредиту з міністром фінансів України Сергієм Марченком та міністром оборони Михайлом Федоровим.

«Ми працюємо над затвердженням пакета на суму 90 млрд євро на 2026-2027 роки, і плануємо здійснити першу виплату на початку квітня» , – ідеться в дописі Домбровскіса.

Ми працюємо над затвердженням пакету у розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки, перший транш планується на початок квітня.

Нагадаємо, 18 грудня 2025 року лідери держав Євросоюзу не змогли домовитись про репараційний кредит Україні на основі заблокованих активів РФ. Однак 19 грудня 24 країни ЄС погодили надання Україні 90 млрд євро безвідсоткового кредиту коштом з бюджету Євросоюзу протягом 2026–2027 років. Кошти підуть на покриття військових і бюджетних потреб України. Київ повинен буде повернути кредит лише після того, як Росія виплатить репарації. Угорщина, Словаччина та Чехія вирішили не долучатися до цієї ініціативи.