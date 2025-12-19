Україна повинна буде повернути кредит лише після того, як Росія виплатить репарації.

Учасники саміту Європейського союзу погодили надання Україні 90 млрд євро протягом 2026–2027 років. Про це у п’ятницю, 19 грудня, заявив президент Євроради Антоніу Кошта.

«У нас є угода. Рішення про надання Україні підтримки у розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки було схвалено. Ми взяли на себе зобов'язання, ми виконали їх», – йдеться у повідомленні.

За даними «Європейської правди», мова йде про затверджений варіант спільного запозичення, яке зробить Євросоюз. Це рішення вимагало затвердження за принципом одностайності.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц додав, що кошти підуть також на військові потреби Києва.

«Цих коштів достатньо для покриття військових і бюджетних потреб України на найближчі два роки. Це вирішальний сигнал для закінчення війни, оскільки Владімір Путін піде на поступки лише тоді, коли зрозуміє, що його війна не принесе йому вигоди», – написав він.

Україна повинна буде повернути кредит лише після того, як Росія виплатить репарації.

«Дякую всім лідерам Європейського Союзу за рішення Європейської ради щодо фінансової підтримки України на 90 млрд євро у 2026–2027 роках. Це значна підтримка, яка справді посилює нашу стійкість. Важливо, що російські активи залишаються знерухомленими і що Україна отримала фінансову безпекову гарантію на найближчі роки. Дякую за результат і єдність. Разом ми захищаємо майбутнє нашого континенту», – відреагував на рішення ЄС президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 13 листопада Євросоюз оголосив про виділення для України бюджетної допомоги у розмірі майже 6 млрд євро на відновлення енергетичної інфраструктури та стабілізацію енергосистеми.