Також ЄС профінансує роботу української прокуратури, яка розслідує воєнні злочини росіян проти українських дітей

Європейський союз виділить близько 200 млн євро на шкільні обіди для дітей в Україні. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок, 23 вересня, передає «Суспільне».

Під час сесії Генасамблеї ООН фон дер Ляєн торкнулася теми просування миру в Україні через повернення українських дітей. Під час своєї промови вона наголосила на підтримці України з боку Євросоюзу.

«Тому я з радістю повідомляю сьогодні, що ми готові виділити близько 200 мільйонів євро на забезпечення шкільних обідів. Але ми не зупинимося, поки діти України не повернуться додому. Наше зобов'язання стосується всіх, хто все ще перебувають у полоні на чужій землі», – повідомила фон дер Ляєн.

За словами президентки Єврокомісії, Європейський Союз також фінансує роботу української прокуратури. Крім того, вона повідомила, що ЄС разом з ЮНІСЕФ виділять понад 10 млн євро для того, щоб повернені українські діти могли «одужати, навчатися та знову мріяти».

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що проти 150 людей, причетних до викрадення українських дітей, Євросоюз запровадив санкції, а також анонсувала проведення міжнародного саміту щодо повернення українських дітей. За словами президентки Єврокомісії, ЄС вже приєднався до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

За даними фон дер Ляєн, станом на вересень 2025 року понад 1,5 млн українських дітей «ростуть у тіні примусової русифікації» та тимчасово окупованих територіях. Вона наголосила, що це не тільки воєнний злочин Росії, але й її спроба знищити українську ідентичність.