РФ пропонувала Україні обмін викрадених українських дітей на своїх військових, – Зеленський
Росіяни викрали понад 19 тис. українських дітей, що жили на окупованих територіях
Росія пропонувала Україні обмінювати депортованих українських дітей на російських військовослужбовців. Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Австрії Александром ван дер Белленом в понеділок, 16 червня.
Президент зазначив, що тисячі неповнолітніх українців були силою вивезені до Росії з окупованих українських територій за час повномасштабного вторгнення.
«Ми не міняємо їх (дітей – ред.) ні на що, це абсолютно несправедливо. Якщо чесно, це божевілля, яке росіяни, до речі, пропонували: ми їм даємо військових, а вони нам – дітей», – сказав Зеленський, додавши, що пропозиція країни-агресора «поза міжнародним правом».
За словами президента, повернення українських дітей потребує скоординованої роботи з міжнародними партнерами.
«Тут потрібно, напевно, мистецтво дипломатії та відносини на двосторонньому рівні тієї чи іншої людини з росіянами – або лідера, або тієї чи іншої держави. І тому ми залучаємо так багато країн, так багато потрібно ініціативних людей, які потрошку – хто скільки зможе – повернуть тисячі вкрадених Росією дітей додому, до рідних, до близьких», – додав глава держави.
До слова, у лютому 2025 року перша леді Олена Зеленська розповіла, що РФ викрала понад 19 тис. українських дітей.
Станом на 15 червня 2025 року у межах ініціативи президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA вже вдалося повернути додому 1359 українських дітей, депортованих Росією.
У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського диктатора Владіміра Путіна й дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, з окупованих територій України.
З депортацією українських дітей до Росії також допомагає Білорусь, відповідні факти навела білоруська опозиція, яка вже передала їх до Міжнародного кримінального суду.