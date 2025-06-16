Президент зазначив, що для повернення українських дітей необхідна співпраця з міжнародними партнерами

Росія пропонувала Україні обмінювати депортованих українських дітей на російських військовослужбовців. Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Австрії Александром ван дер Белленом в понеділок, 16 червня.

Президент зазначив, що тисячі неповнолітніх українців були силою вивезені до Росії з окупованих українських територій за час повномасштабного вторгнення.

«Ми не міняємо їх (дітей – ред.) ні на що, це абсолютно несправедливо. Якщо чесно, це божевілля, яке росіяни, до речі, пропонували: ми їм даємо військових, а вони нам – дітей», – сказав Зеленський, додавши, що пропозиція країни-агресора «поза міжнародним правом».

За словами президента, повернення українських дітей потребує скоординованої роботи з міжнародними партнерами.

«Тут потрібно, напевно, мистецтво дипломатії та відносини на двосторонньому рівні тієї чи іншої людини з росіянами – або лідера, або тієї чи іншої держави. І тому ми залучаємо так багато країн, так багато потрібно ініціативних людей, які потрошку – хто скільки зможе – повернуть тисячі вкрадених Росією дітей додому, до рідних, до близьких», – додав глава держави.

До слова, у лютому 2025 року перша леді Олена Зеленська розповіла, що РФ викрала понад 19 тис. українських дітей.

Станом на 15 червня 2025 року у межах ініціативи президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA вже вдалося повернути додому 1359 українських дітей, депортованих Росією.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського диктатора Владіміра Путіна й дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, з окупованих територій України.

З депортацією українських дітей до Росії також допомагає Білорусь, відповідні факти навела білоруська опозиція, яка вже передала їх до Міжнародного кримінального суду.