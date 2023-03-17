Президент РФ Владімір Путін

Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна у зв'язку із ситуацією в Україні. Про це у п’ятницю, 17 березня повідомляє Reuters.

«Президент РФ імовірно несе відповідальність за воєнний злочин, незаконну депортацію населення (дітей) та незаконного переміщення населення (дітей) з окупованих територій України на територію РФ», – повідомляє суд.

В Офісі генпрокурора України пояснили, що ордер на арешт означає, що за межами Росії Путіна мають право затримати та передати до суду.

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