На чергових виборах Путін позиціонуватиметься насамперед як «хранитель традиційних цінностей»

Адміністрація Владіміра Путіна сформулювала «ідеологічні установки» президентської кампанії 2024 року, згідно з якими нинішній очільник Росії буде позиціонуватись, як «хранитель традиційних цінностей». Про це пише «Медуза» з посиланням на джерела в Кремлі.

Кремлівські ідеологи мають намір зробити ставку на риторику про «моральну перевагу Росії над іншими країнами». За задумом АП, на чергових виборах Путін позиціонуватиметься насамперед як «хранитель традиційних цінностей». Близький до Кремля співрозмовник видання зазначив, що «консервативну ізоляціоністську ідеологію» для нової президентської кампанії почали опрацьовувати ще до початку війни, наприкінці 2021 року.

Тоді в Кремлі розмірковували про те, що тема «антизахідного консерватизму» має поступово витіснити просування ідей «русского міра» в риториці чиновників і пропагандистів. Виборцям планувалося продавати образ Росії як «держави в собі», що зберігає традиції і відносно мало взаємодіє із зовнішнім світом.

Зараз ці напрацювання скоригували і тема «русского міра», до якого нібито належать багато країн колишнього СРСР, має стати частиною концепції «держави в собі». Джерела видання кажуть, що однією з ідеологічних основ кампанії стануть напрацювання проекту так званого «ДНК Росії». Цим проектом, покликаним вивчати «російський світогляд», політичний блок Кремля займається разом із просвітницьким товариством «Знанія».

Що таке «російський світогляд», організатори проекту чітко не пояснюють. Видання припускає, що це певні «ціннісні константи, властиві Росії протягом усієї її історії», серед яких – «общинність, почуття обов'язку і надцілі, екзистенційна стійкість і пріоритет нематеріального над меркантильним». На закритому семінарі, де обговорювалась президентська кампанія, також визначили, що Путін має перевершити свої ж результати 2018 року - тоді він отримав 76,69% голосів за явки 67,54%. Для порівняння, на виборах 2012-го ці показники були 63,6% голосів за явки 65,34%.

Путін став виконуючим обов'язки президента РФ ще 31 грудня 1999 року – після відставки першого президента Росії Бориса Єльцина. На виборах 26 березня 2000 року він обраний президентом Росії. Після переобрання на другий термін [у 2004-2008 роках], він не брав участі у наступних президентських виборах черех конституційні обмеження в РФ. Натомість до 2012 року Путін працював на посаді прем’єра.

Його третій президентський термін [у 2012-2018 роках] супроводжувався анексією Криму і вторгненням на Донбас. В 2021 році, під час своєї четвертої каденції, Путін підписав зміни до конституції, які дозволяють йому бути президентом до 2036 року. Одна зі змін «обнуляє» нинішню кількість президентських термінів Володимира Путіна, що дозволить йому брати участь у виборах 2024 і 2030 років.

Ще у 2004 році Путін виступав проти збільшення президентських термінів та змін до конституції РФ. За його ж тодішніми словами, навіть сім років президентства – це забагато, бо «якщо сім років працювати з повною віддачею – з глузду можна з'їхати».