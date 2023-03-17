Зеленський наголосив, що це історичне рішення, з якого розпочнеться історична відповідальність

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення палати досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду щодо видачі ордера на арешт президента Росії Владіміра Путіна та уповноваженою президента РФ у справах дитини Марію Львову-Бєлову, яких підозрюють у причетності до вчинення воєнних злочинів в Україні.

«Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Історичне рішення, з якого почнеться історична відповідальність. Керівник держави-терориста і ще одна російська посадова особа офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині. У депортації українських дітей – незаконному переміщенні тисяч наших дітей на територію держави-терориста. Розділяти дітей із сім’ями, позбавляти їх будь-якої можливості зв’язатися з рідними, ховати дітей на російській території, розпорошувати по віддалених регіонах – усе це, очевидно, державна політика агресора, державні рішення, державне зло. Яке починається саме з першої посадової особи цієї держави», – заявив президент.

Президент України подякував команді прокурора МКС Каріма Хана, а також усім у світі, хто допомагає Україні відстоювати справедливість.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня видав ордер на арешт Путіна і російської «дитячої омбудсменки» Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у воєнному злочині незаконної депортації українських дітей з окупованих територій України до Росії.