З вересня 2022 року близько 2150 українських дітей віком від шести років було вивезено до Білорусі, до осені кількість таких дітей може становити 3000. Це відбувається з відома білоруського диктатора Алєксандра Лукашенка і робить його прямим співучасником воєнних злочинів Росії, пише британське видання The Telegraph.

Як йдеться в публікації, дітей розміщують у Мінській області у санаторії «Острошицьке містечко», центрі «Зубрьонок» і таборі «Дубрава», а також у таборі «Золоті піски» у Гомельській області. Як зазначають журналісти, в аналогічних таборах у Росії дітей піддавали примусовому «перевихованню», били за непослух, а також налаштовували проти України. У деяких випадках дітей змушували проходити військовий вишкіл.

The Telegraph також опублікувало відео, яке було знято, як стверджується, у санаторії «Дубрава». На записі білоруські співачки Груздєви виступають перед українськими дітьми та бажають президентові США Джо Байдену та президентові України Володимиру Зеленському «здохнути» і щоб «Путін процвітав і взяв під контроль усю Україну».

Також у публікації йдеться про те, що білоруська опозиція вже передала до Міжнародного кримінального суду в Гаазі (МКС) докази зв'язку Лукашенка та інших офіційних осіб Білорусі з масовим викраденням українських дітей, яке вже стало підставою для видачі МКС ордерів на арешт російського президента Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

Нагадаємо, російські воєнні злочинці за час повномасштабної війни вивезли з України понад 19,5 тис. дітей. Частину з них вивезли на окуповані території та в Білорусь, решту – безпосередньо до Росії.