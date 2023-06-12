Білоруська опозиція зібрала докази причетності самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка до викрадення українських дітей. Про це 12 червня, в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив радник Світлани Тіхановської Франак Вячорка.

За його словами, вже зібрано свідчення, фотографії, імена, навіть розклади руху транспорту, де є прямі докази участі лукашенківського оточення.

«Звичайно, Лукашенко має опинитися в цьому списку разом із Бєловою, разом із Путіним він несе відповідальність за вивезення українських сиріт, але також за агресію, за участь у військових діях проти України ... Павло Латушко з об’єднаного перехідного кабінету вже зібрав дані: свідчення, фотографії, імена, навіть розклади руху транспорту, де є прямі докази участі лукашенківського оточення, а також підприємства "Білоруськалій", яке продає на Захід калійні добрива», – сказав В’ячорка.

За його словами, ці дані найближчими тижнями передадуть до Міжнародного кримінального суду, щоб Лукашенка включили як підозрюваного до розслідування щодо вивезення українських дітей на територію Росії та Білорусі.

Вячорка вважає, що до Лукашенка починає приходити усвідомлення, що він підставив себе й тепер має всі шанси опинитися на лаві підсудних у Міжнародному кримінальному суді.

«На початку війни йому здавалося, що буде швидка перемога і що він промарширує вулицями Києва разом із Путіним. І також готувався парадний мундир. Але все пішло не так, як він і Путін планували. А зараз він просто продовжує грати цю роль васала, маріонетки ручного песика Путіна. Тому що немає іншого виходу. Йому, щоб залишатися при владі, потрібна постійна підтримка Путіна: політична, фінансова, військова. Щойно не буде підтримки, одразу вся його вертикаль влади розпадеться», – сказав радник Тіхановської.

За його словами, самопроголошений президент Білорусі усвідомлює свій реальний рівень підтримки в країні, тому постійно посилює репресії та проводить чистки чиновників у своєму оточенні