Загалом до Білорусі могли вивезти 2000 дітей

Голова міністерства закордонних справ Литви надіслав прокуратурі свідчення білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської щодо можливої депортації українських дітей на територію Білорусі. За даними литовського МЗС, до цього злочину можуть бути причетні представники нелегітимної білоруської влади, йдеться у заяві МЗС від п'ятниці, 9 червня.

Повідомляється, що міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс надіслав листа генеральному прокурору Литви Ніді Грунскене, в якому передав їй інформацію лідера білоруської демократії Світлани Тихановської. Опозиціонерка заявила, що на територію Білорусі можуть незаконно переправляти українських дітей, які опинилися на території Росії.

«Незаконна депортація або переміщення цивільних осіб є діями, які класифікуються як злочини проти людяності та воєнні злочини, і караються як кримінальним законодавством Литовської Республіки, так і міжнародним правом. Розслідуючи воєнні злочини в Україні, важливо не допустити безкарності, тому необхідно оцінити можливий внесок не лише Росії, а й її спільників, представників влади Білорусі, включно з найвищими посадовими особами, та підлеглих їм структур», – повідомили у прес-службі МЗС Литви.

У доданих до листа документах вказано, що після початку війни Росії проти України понад 2000 українських дітей, переважно сиріт, були незаконно перевезені з тимчасово окупованих територій України до таборів Білорусі, ймовірно, за розпорядженням білоруського режиму або за його затвердженням. Генпрокуратура Литви перевірить, чи є інформація Тихановської правдивою та є підставою для розширення обсягу розслідувань.