Політика депортації дітей, якою керує Марія Львова-Бєлова, спрямована на геноцид українців

Російські окупанти на тимчасово окупованих територіях Луганської області влаштували нову хвилю депортацій українських дітей. Цього разу вивезення дітей відбувається під приводом лікування, повідомили у вівторок, 23 травня, у прес-службі Центру національного спротиву.

Для того, щоб облаштувати видимість законного вивезення, росіяни на окупованих територіях влаштовують фіктивні медогляди для дітей. Попри те, що реальних медичних оглядів не відбувається, дітям ставлять підроблені діагнози та направляють на лікування в Росію.

«Так звані "медичні огляди" на тимчасово окупованих територіях є лише фікцією, яку росіяни використовують як привід для подальшого вивезення дітей до РФ. Жодних медичних оглядів реально не проводиться, але дітям ставлять вигадані діагнози та використовують це, щоб вивезти їх "на лікування" у медичних закладах російської федерації», – повідомили у прес-службі ЦНС.

У прес-службі Центру зазначили що уряд Росії виділив на проведення фіктивних медоглядів понад 1,4 млрд рублів, а керує депортацією «хворих» дітей воєнна злочинниця та уповноважена Владіміром Путіним з прав дітей в Росії Марія Львова-Бєлова. Незаконна депортація дітей та українців загалом є складовою політики Росії, спрямованої на геноцид українців.