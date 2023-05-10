Росіяни обманом вивезли з Енергодара до Ростова-на-Дону членів сімей працівників Запорізької АЕС, які погодилися на евакуацію. Тим, хто погодився виїхати, росіяни обіцяли переселення на бази відпочинку та готелі в Бердянську, але натомість вивезли їх на свою територію, повідомив у ранковому зведенні 10 травня Генштаб Збройних сил України.

«Окупаційна так звана влада анонсувала евакуацію людей до Бердянська і Кирилівки на бази відпочинку та готелі. Однак, тих, хто погодився вивезли до Ростовської області та розмістили у наметових містечках», – сказано в повідомленні Генштабу.

Водночас у ньому наголошується, що працівникам електростанції виїзд з міста заборонено.

Напередодні мер Енергодара Дмитро Орлов розповів, що окупанти втікають з міста, забираючи з собою майно з міських установ. На тлі втечі окупантів, у місті спорожніли АЗС, аптеки, банкомати й магазини. Також інформацію про втечу загарбників підтверджувало Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), спостерігачі якого присутні на окупованій ЗАЕС.

Інформація про втечу росіян з окупованої частини Запорізької області поширюється з кінця минулого тижня. Спершу стало відомо, що з енергодарських лікарень виписують пацієнтів, а в Мелітополі окупанти спалюють документи. Генштаб раніше повідомляв, що окупанти, втікаючи, займаються мародерством.