На тлі втечі росіян з Енергодара спостерігається ажіотаж – люди скуповують продукти та медикаменти, а в банкоматах закінчилися гроші. Про це повідомив законний міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

«Повивозили обладнання з медико-санітарної частини, комп’ютерну техніку, документацію, паспортний стіл, який вони розташували у приміщенні ЦНАПу. Не працює інтернет стаціонарний, який був до цього, не працюють продовольчі магазини, аптеки. Ажіотаж по певних категоріях продуктів та засобів першої необхідності. АЗС та банкомати також порожні», – повідомив Орлов у коментарі «Радіо Свобода».

Він також додав, що окупаційна влада вже кілька днів вивозить свою документацію, очікуючи контрнаступу ЗСУ.

Кілька днів тому призначена Кремлем «влада» окупованої частини Запорізької області заявила про евакуацію жителів низки населених пунктів, розташованих біля лінії фронту. Раніше в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили початок евакуації жителів Енергодара, окупованого міста на Запоріжжі, де мешкає більша частина персоналу захопленої військами РФ Запорізької АЕС. Український мер міста Дмитро Орлов також заявив, що окупаційна влада закрила паспортні столи і низку адміністративних управлінь в Енергодарі та вивозить документи й обладнання.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, з окупованої частини Запорізької області російська сторона евакуйовує окупаційну владу, так звану народну міліцію та їхні родини. У процесі втечі росіяни також займаються мародерством і спалюють документи.