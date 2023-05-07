Російські окупанти продовжують вивозити награбоване майно з прифронтових населених пунктів тимчасово захоплених територій Запорізької області та роблять це під приводом так званої евакуації, повідомив у вечірньому зведенні 7 травня Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, у Михайлівці окупанти «евакуюють» усе майно разом із працівниками ворожих фінансових установ на викрадених у місцевих жителів легкових автомобілях. Також до Дніпрорудного прибуло 15 автобусів для евакуації представників російських окупаційної адміністрації і так званої «народної міліції» разом з їхніми сім'ями.

«Військовослужбовці російських окупаційних військ масово грабують магазини з оргтехнікою та викрадають легкові автомобілі», – йдеться в повідомленні.

Крім того, під час втечі з Запорізької області росіяни закривають продуктові супермаркети, повідомив мер Мелітополя Іван Федоровв. Так, на окупованих територіях Запорізької області перестали працювати супермаркети «Мера», які окупанти відкрили на базі захоплених магазинів АТБ. Раніше він повідомляв, що в Мелітополі на центральній площі стоять автобуси, які вивозять окупантів та цивільних.

Нагадаємо, 5 травня голова окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький оголосив часткову евакуацію населення. Після цього мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що окупанти спалюють документи й вивозять техніку.