Росіяни в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області спалюють мішками документи у приміщенні так званої поліції, а також вивозять техніку з окупаційного паспортного столу, повідомив міський голова Іван Федоров.

«У Мелітополі комп’ютери і сервери окупаційного паспортного столу взяли безстрокову відпустку. Окупанти поспішно пакують техніку і вивозять у невідомому напрямку на Росію. Деякі документи спалюють дотла», – написав Федоров у своєму Telegram-каналі.

За його словами, не менше метушаться і у будівлі окупаційної військової поліції – «цілий день мішками палять документи».

Федоров додав, що у мелітопольській лікарні інтенсивних методів лікування відбувся терміновий вечірній зліт керівництва окупантів, де обговорювали, хто вже встиг втекти.

Напередодні також стало відомо про те, що окупанти закрили на в’їзд і на виїзд місто Енергодар, а з міської лікарні вивезли всіх пацієнтів, насамперед – важких.