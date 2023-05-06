У Старобільську Луганської області за відмову від російського паспорта українців виселяють із власних помешкань і відправляють до фільтраційних пунктів. Про це в ранковому зведенні в суботу, 6 травня, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Як зазначається в повідомленні, зазвичай окупанти приходять у помешкання українців без російських паспортів приходять не більше двох разів. На третій раз людей і їхні речі силоміць викидають на вулицю. В Генштабі зауважили, що загарбників не зупиняє навіть той факт, що у помешканні можуть проживати неповнолітні діти.

За інформацією Генштабу, після виселення такі громадяни потрапляють до фільтраційних пунктів, а їх житло віддають військовослужбовцям російської окупаційної армії під заселення.

Росіяни окупували Старобільськ Луганської області 3 березня 2022 року. Окупації міста передували кількаденні бої. Перша спроба окупації міста відбулася 28 лютого й закінчилася для росіян провально – їх вигнали місцеві жителі.