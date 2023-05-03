Окупанти провокують збільшення конфліктів, які дозволять карати та залякувати українців

Росіяни на тимчасово окупованих територіях України не можуть досягти покори українців, тому застосовують залякування та провокації. Окупанти завозять на тимчасово загарбані українські території групи провокаторів, які мали чи мають дотичність до криміналітету, повідомила у середу, 3 травня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За словами заступниці міністра, російська окупаційна влада не може впоратися з українцями та підкорити їх, тому залучає для залякування та стримування спеціально підготовлені угрупування провокаторів та кримінальних суб'єктів. Таким чином окупанти намагаються збільшити кількість конфліктів, які доведеться жорстко придушувати.

«Для цього використовуються спеціально підготовлені групи провокаторів, які сформовані здебільшого з осіб, які мають кримінальне минуле. У такий спосіб окупанти умисно провокують збільшення кількості випадків гострих конфліктів у громадських місцях, які переростають у жорстоке побиття громадян незгодних з російським окупаційним режимом», – повідомила Ганна Маляр.

Заступниця міністра оборони підкреслила, що в результаті провокованих конфліктів представники так званих «правоохоронних органів» ухвалюють рішення виключно на користь проросійських провокаторів, а проукраїнських громадян притягують до відповідальності. Ганна Маляр нагадала, що так само Росія вчиняла у 2014-2015 роках, коли завозила проросійський криміналітет для розхитування та дестабілізації ситуації.

Нагадаємо, 26 квітня Ганна Маляр повідомила про те, що Росія проводить масштабне переселення своїх громадян на окуповані території України. Таким чином окупанти намагаються змінити етнічний склад населення та прискорити асиміляцію. Найбільш активні такі заходи, за словами Маляр, відбуваються на Луганщині.