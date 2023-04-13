Українців, яких примусово вивезли з окупованих територій Запорізької та Херсонської областей до Криму, примушують працювати на облаштуванні фортифікаційних споруд, повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

«Командування російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території Криму організувало примусове залучення евакуйованих до виконання найважчих робіт з обладнання інженерно-фортифікаційних споруд під наглядом озброєних російських військовослужбовців», – сказала Маляр, яку цитує «Цензор.НЕТ».

Також вона додала, що загарбники активізували заходи із залякування населення тимчасово захоплених територій України. За словами Маляр, росіяни поширюють неправдиву інформацію про нібито негативні наслідки повернення української влади у результаті контрнаступу ЗСУ.

«У такий спосіб російські окупаційні адміністрації спонукають населення окремих районів Запорізької та Херсонської областей терміново евакуйовуватися до так званих безпечних регіонів РФ і тимчасово окупованої території АР Крим нібито для уникнення каральних заходів з боку української влади», – сказала вона, пише «Укрінформ».

Нагадаємо, що супутникові знімки свідчать про те, що російська влада активно готує анексований Крим до українського контрнаступу. Лише за кілька тижнів окупанти побудували на півострові цілу мережу окопів і загороджень

The Washington Post називає півострів однією із найбільш укріплених територій у зоні бойових дій. Зокрема, за даними видання, після тижнів копання територія навколо невеликого містечка Медведівка, неподалік від переходу на материкову Україну, оповита складною системою траншей, що тягнеться на кілька миль. Проходи вирізані в землі під кутами, щоб надати солдатам більший діапазон вогню. Поруч розташовані інші укріплення, включно з глибокими ровами, призначеними для утримання танків і важкої техніки.

Оборону півострова швидко посилили напередодні очікуваного весняного наступу України. Всього за кілька тижнів Росія побудувала милі укріплень поблизу села Вітине на західному узбережжі Криму, хоча аналітики кажуть, що десантний напад малоймовірний. Супутникові знімки показують, що багато оборонних споруд Росії були побудовані вздовж водойм, створюючи додаткову перешкоду для потенційного наземного наступу України.