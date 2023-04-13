Олег Устенко закликав Євросоюз втрутитися і нагадав, що Будапешт отримує гроші від Брюсселя

Поглиблюючи енергетичну співпрацю із Росією, Угорщина фінансово підтримує вбивство українців, заявив радник президента України з економічних питань Олег Устенко в коментарі Politico.

«Ви ж бачили відео, на якому росіяни відрізають голову українському військовому? Угорці платять за ніж», – сказав Устенко.

На його переконання, укладені цього тижня в Москві нові угоди, які зміцнюють енергетичну співпрацю між Угорщиною та Росією, лише продовжать війну.

«Ви маєте бути повністю сліпими, аби не помічати злочини, які спонсоруєте. Збільшення обсягів купівлі газу у росіян дає їм більше можливостей для ескалації війни», – наголосив радник Зеленського.

Він закликав ЄС втрутитися й «чинити увесь можливий тиск» на Будапешт для недопущення збільшення фінансування ним російського режиму. В цьому контексті він нагадав, що Угорщина отримує фінансову підтримку від Брюсселя, тож це – «чудовий механізм», який можна використати негайно.

Зауважимо, що цього тижня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відвідав Москву, де підписав низку енергетичних угод. Одна з них укладена із «Газпромом» та дозволяє збільшити обсяг імпортованого газу. Угорщина також погодилася й надалі закуповувати російську нафту.

Нагадаємо, що у вівторок, 11 квітня, російські воєнні злочинці опублікували відео, на якому видно, як вони живцем відрізають голову полоненому українському воїну.