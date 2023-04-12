Окупанти на відео відрізали голову живому полоненому

Відео знущань та страти українського військовополоненого прокоментував глава Офісу президента Андрій Єрмак. Відео з російськими окупантами, які відрізають голову полоненому українцю, з'явилося в мережі у вівторок, 11 квітня.

На опублікованому волонетром Ігором Лаченковим відео люди у військовій формі з білими стрічками (в однострої російських окупантів) жорстоко страчують українця, який перебуває в полоні, відрізаючи йому голову живцем. У кінця відео росіяни показали голову полоненого на камеру та заявили, що її треба надіслати командиру закатованого українця.

«За все буде відповідь і відповідальність», – відреагував на нелюдське відео Андрій Єрмак.

Публікація цього відео – це черговий доказ воєнних злочинів, які здійснюють росіяни під час повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, на початку березня росіяни розстріляли українського полоненого після слів «Слава Україні».12 березня СБУ повідомила, що розстріляним військовим виявився снайпер ТРО Олександр Мацієвський. Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що вже надіслав відео зі стратою міжнародним партнерам.