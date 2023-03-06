На опублікованому відео росіяни розстрілюють українського полоненого

Глава ОП Андрій Єрмак прокоментував відео на якому російські військові розстрілюють беззбройного українського військовополоненого після слів «Слава Україні».

На опублікованому Сергієм Стерненком відео український військовий, котрий потрапив у полон, стоїть без зброї і курить сигарету. Після того, як боєць каже «Слава Україні», російські загарбники розстрілюють полоненого зі словами: «Да ты ж су*а. Сдохни, су*а».

За словами Андрія Єрмака, такі злочини росіян – це приклад їх національної нікчемності та слабкості.

«Воєнні злочини культивуються на росії. І відбілюються їх пропагандою та міфами про "нацистів". Вбивство людини, яка потрапила в полон – ще один приклад цього. А ще – це приклад їх національної нікчемності та слабкості. За кожен такий воєнний злочин буде розплата. Ніхто не зможе сховатися від неї», – заявив глава ОП. Де і коли було зняте відео – поки невідомо.

Нагадаємо, що це не перший задокументований злочин росіян проти військовополонених українців. У ніч проти 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії в селищі Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух.

Там загарбники утримували в полоні українських військових, зокрема й оборонців Маріуполя та цивільних.