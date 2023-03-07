На опублікованому відео росіяни розстрілюють українського полоненого

У Збройних силах ідентифікували бійця з відео, на якому російські військові розстрілюють беззбройного українського військовополоненого після слів «Слава Україні». Ним виявився боєць 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Тимофій Шадура, який на початку лютого зник у районі Бахмута. Про це 7 березня повідомили у бригаді.

6 березня у мережі зʼявилося відео з українським військовополоненим, який стоїть без зброї і курить сигарету. Після того, як боєць сказав «Слава Україні», російські військові розстрілюють полоненого зі словами: «Да ты ж су*а. Сдохни, су*а».

7 березня на офіційній сторінці 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького повідомили, що розстріляним військовим є боєць їхньої бригади Тимофій Шадура.

«За попередніми даними, загиблим є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Миколайович Шадура.Тимофій Шадура вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі міста Бахмут», – ідеться в повідомленні бригади.

Наразі тіло військового перебуває на тимчасово окупованій території. Остаточно підтвердити його особу зможуть після того, як тіло повернуть на територію України та проведуть низку експертиз.

У коментарі УП у 30-й ОМБ повідомили, що 40-річного Тимофія Шадуру мобілізували в грудні 2022 року. Він родом із села Мала Деревичка Люборського району Житомирської області.

У бригаді зазначають, що на час мобілізації Тимофій Шадура мав бойовий досвід і раніше проходив строкову службу у 92-й бригаді.

Нагадаємо, що це не перший задокументований злочин росіян проти військовополонених українців. 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії в селищі Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області росіяни скоїли масове вбивство українських військовополонених.