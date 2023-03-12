Український військовий Олександр Мацієвський біля перекресленого портрета Путіна

Служба безпеки України остаточно ідентифікувала військового, якого окупанти розстріляли після слів «Слава Україні!». Ним виявився Олександр Мацієвський – снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області. Відповідну інформацію СБУ опублікувала в неділю, 12 березня.

Як йдеться в повідомленні, остаточно підтвердити дані захисника України вдалося після комплексу слідчих дій, які включали спілкування з рідними та побратимами загиблого, а також опрацювання фото- та відеоматеріалів. Крім того, СБУ отримала висновок судової портретної експертизи, якою підтверджено, що військовий на відео – саме Олександр Мацієвський.

Портрет українського військового Олександра Мацієвського, якого російські воєнні злочинці розстріляли в полоні за слова «Слава Україні». Фото СБУ

Нагадаємо, 7 березня командування ЗСУ повідомило, що розстріляним військовим виявився Тимофій Шадура з Житомирщини. Однак того ж дня журналіст Юрій Бутусов, а наступного дня – регіональне управління Сил Територіальної оборони «Північ» повідомили, що росіяни розстріляли Олександра Мацієвського з Чернігівщини.

Що відомо про Олександра Мацієвського

Олександр Мацієвський був призваний на військову службу у березні 2022 року. З кінця грудня він вважався зниклим безвісти поблизу населеного пункту Красна Гора Донецької області. Як вдалося встановити СБУ, Олександра Мацієвського розстріляли 30 грудня 2022 року. Його тіло повернули додому в лютому 2023 року.

«Наразі СБУ вживає комплексні заходи для встановлення військовослужбовців рф, які скоїли цей злочин. Досудове розслідування здійснюється за 438 статтею Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Заходи проводяться за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора», – додали в СБУ.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 12 березня повідомив, що нагородив Олександра Мацієвського посмертно званням «Герой України».

«Сьогодні я присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському. Солдату. Людині, яку знатимуть всі українці. Людині, яку пам’ятатимуть вічно. За його хоробрість, за його впевненість – в Україні – і за його «Слава Україні!». Герою слава! Героям слава! Україні слава!» – сказав президент.