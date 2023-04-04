Американська газета назвала півострів однією із найбільш укріплених територій у зоні бойових дій

Російська влада активно готує анексований Крим до українського контрнаступу. Лише за кілька тижнів окупанти побудували на півострові цілу мережу окопів і загороджень, пише видання The Washington Post з посиланням на супутникові зображення компанії Maxar.

Видання називає півострів однією із найбільш укріплених територій у зоні бойових дій.

«Після тижнів копання територія навколо невеликого містечка Медведівка, неподалік від переходу на материкову Україну, оповита складною системою траншей, що тягнеться на кілька миль. Проходи вирізані в землі під кутами, щоб надати солдатам більший діапазон вогню», − йдеться у статті.

Поруч розташовані інші укріплення, включно з глибокими ровами, призначеними для утримання танків і важкої техніки.

Оборону півострова швидко посилили напередодні очікуваного весняного наступу України. Всього за кілька тижнів Росія побудувала милі укріплень поблизу села Вітине на західному узбережжі Криму, хоча аналітики кажуть, що десантний напад малоймовірний. Супутникові знімки показують, що багато оборонних споруд Росії були побудовані вздовж водойм, створюючи додаткову перешкоду для потенційного наземного наступу України.

Росіяни використовують для копання траншей БТМ-3 − машину радянських часів, яка копає зі швидкістю 800 метрів на годину, навіть коли земля замерзла. Росія також використовує живу робочу силу. В інтернеті росіяни шукали будівельників для облаштування траншей у Криму з дерева та бетону за понад 90 доларів на день.

Супутникові знімки показують, що деякі перешкоди в Криму були побудовані за лічені дні.

Видання зазначає, що географія регіону створює великі труднощі як для України, так і для Росії. Крим з'єднаний з материковою Україною вузьким болотистим проходом, який міг би зупинити наступ. Але його близькість до фронту також може виявитися небезпечною для російської окупації, ізолюючи її сили та поставивши їх у зону легкої досяжності української зброї.

Американський військовий аналітик Майкл Кофман, який досліджує російський військовий комплекс, заявив, що Україна навряд чи захопить Крим у «класичному розумінні». Але Київ може продовжувати стратегію виснаження, встановивши вогневий контроль над доступом до півострова.

«З часом це може зробити ситуацію в Криму нестерпною, тому Росії, можливо, доведеться вести переговори щодо його статусу», − сказав Кофман.

The Washington Post зазначає, що Україна вже випробовує цю стратегію. Так, з серпня понад 70 ймовірних атак з боку українських сил були спрямовані на російські об’єкти в Криму чи поблизу нього. Було завдано багатьох авіаударів, зокрема за допомогою безпілотників.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов опублікував власний план із 12 кроків деокупації Криму.