Укріплення ставлять у найбільш імовірних напрямках, де можуть діяти українські десантники

Російські окупанти в Криму почали будувати оборонні споруди та організували угруповання для утримання захопленого півострова. Росіяни тримають місцеву інфраструктуру в бойовій готовності та копають траншеї на кримських пляжах.

Про підготовку окупантів до оборони повідомив в ефірі телемарафону «Єдині новини» представник ГУР Вадим Скібіцький у п'ятницю, 17 березня. Він заявив, що росіяни облаштовують лінії оборони, побоюючись наступу українських військових.

«Інфраструктура на тимчасово окупованому півострові підтримується в бойовій готовності. У Криму розміщений потужний сухопутний і авіаційний компонент. Наприклад, це близько 90 бойових літаків, 60 бойових вертольотів. Створено оборонне угруповання, що здійснює заходи з облаштування фортифікаційних споруд, лінії оборони. Вони готуються до оборонних дій на території півострова», – розповів Вадим Скібіцький.

Російські окупанти укріплюють найбільш небезпечні напрямки, де можуть бути проведені українські десантні операції. Вадим Скібіцький додав, що розвідка України постійно відстежує діяльність окупаційних угруповань в Криму.

Зазначимо, 2 березня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна змінить стратегію майбутнього визволення Криму. Йдеться про зміни черговості політико-дипломатичних, військових, економічних засобів. В чому саме полягає суть змін, Олексій Данілов не розповів.