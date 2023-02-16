Два тижні тому Міністерство внутрішніх справ розпочало набір до восьми штурмових бригад «Гвардії наступу». Саме ці бригади будуть займатися звільненням тимчасово окупованих територій України, у тому числі Донецька, Луганська та Криму.

ZAXID.NET коротко пояснює, як стати частиною «Гвардії наступу» та що чекає на добровольця.

Що таке «Гвардія наступу»?

Нові підрозділи МВС націлені саме на посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій України. Основу підрозділів будуть складати поліцейські, прикордонники та нацгвардійці, які мають досвід бойових дій з 2014 року, а доукомплектовуватимуться добровольцями.

На базі Нацгвардії створюють шість штурмових бригад – «Буревій», «Червона калина», «Кара-Даг», «Рубіж» та «Спартан». Полк «Азов», який теж у складі НГУ, розширюють до бригади. У Держприкордонній службі створюють штурмову бригаду «Сталевий кордон», а в Нацполіції України – бригаду «Лють». Дізнатися більше про кожен з підрозділів можна на сайті «Гвардії наступу».

Як вступити до «Гвардії наступу»?

Людина, яка хоче приєднатися до «Гвардії наступу», може подати відповідну анкету на сайті або звернутися до одного з визначених ЦНАПів. Також за допомогою телефону гарячої лінії 080 010 00 20 можна проконсультуватися і отримати інформацію, куди прийти. Добровольцями можуть стати як чоловіки, так і жінки від 18 до 60 років. Відбір триває до 1 квітня, але зважаючи на активність українців його вже планують продовжувати.

Подати заявку можна у Центрах надання адміністративних послуг Львівщини за такими адресами:

м. Кам’янка-Бузька, Львівський район, вул. Незалежності, 20 А;

м. Городок, Львівський р-н, вул. Майдан Гайдамаків, 6;

м. Стрий, Стрийський р-н, вул. Шевченка, 71;

м. Дрогобич, Дрогобицький р-н, вул. Бориславська, 8-А;

м. Золочів, Золочівський р-н, вул. Чорновола, 3;

м. Самбір, Самбірський р-н, площа Ринок, 1;

м. Червоноград, Червоноградський р-н, пр. Шевченка, 27;

м. Яворів, Яворівський р-н, вул. Львівська, 10.

Після подачі анкети необхідно зібрати пакет документів, пройти військово-лікарську комісію, здати психологічний тест та тест з фізичної підготовки.

Які документи необхідні?

паспорт;

довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;

документи про освіту;

трудова книжка;

військовий квиток;

посвідчення про приписку до призовної дільниці;

довідка про несудимість;

два кольорові фото розміром 3,5 см на 4,5 см.

А що з навчанням?

Спочатку ці підрозділи комплектуються – рота, батальйон тощо. Потім вони відбувають на один з полігонів і починається підготовка.

Навчання майбутніх бійців триватиме три місяці: спочатку індивідуальне, потім – у складі підрозділу. Одиночна підготовка триватиме два тижні, опісля почнеться підготовка у складі відділення, яка має закінчитися бойовими стрільбами відділень. Цей етап закінчується тактичними навчаннями взводів з бойовою стрільбою. Потім переходитимуть до злагодження підрозділів у складі роти. Після того – до злагодження у складі батальйону. Коли командир буде розуміти, що підрозділ готовий, він перейде до виконання бойових завдань.

Яка зарплата?

Для того, хто не має вислуги та стажу, мінімальна зарплата складатиме 25-27 тисяч гривень. Плюс 30 тисяч гривень – це надбавка, яка виплачується поліцейським в умовах воєнного стану, а збільшена додаткова винагорода до 70 тисяч – якщо люди виконуватимуть завдання у безпосередньому вогневому зіткненні з супротивником.

Для всіх бійців цих бригад зберігаються пільги, які є для військовослужбовців та поліцейських. Також бійцям пропонують можливість отримати професію в навчальних закладах МВС.