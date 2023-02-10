У рамках формування підрозділів «Гвардії наступу» бригади Нацгвардії спочатку будуть комплектувати, після чого їх відправлять на один із полігонів для підготовки,

відбудуть на один з полігонів, де і почнеться їхня підготовка, повідомив командир 4 бригади оперативного призначення Національної гвардії «Рубіж» полковник Артем Іллюхін.

«Щодо підготовки бійців цих бригад, то спочатку ці підрозділи комплектуються – рота, батальйон тощо. Потім вони відбувають на один з полігонів і починається підготовка. Вона включає у себе, зокрема, одиночну підготовку військовослужбовця, тобто – індивідуальну піхотну підготовку, потім у складі підрозділу», – сказав нацгвардієць на брифінгу в п’ятницю, 10 лютого.

Він зазначив, що паралельно з цим починають готуватися й сержанти, а також фахівці, які були призначені на посади гранатометників, кулеметників, снайперів тощо.

Після закінчення одиночної підготовки військових, яка триватиме до двох тижнів, почнеться підготовка у складі відділення, яка має закінчитися бойовими стрільбами відділень, заявив він. Цей етап закінчується тактичними навчаннями взводів з бойовою стрільбою. Потім переходитимуть до злагодження підрозділів у складі роти. Після того – до злагодження у складі батальйону.

За словами Іллюхіна, паралельно з одиночною підготовкою упродовж перших двох тижнів починається підготовка сформованого штабу батальйону за системою прийняття рішення країн-партнерів НАТО, з урахуванням досвіду виконання бойових завдань у попередні роки і з досвідом, здобутим після 24 лютого.

Окремо представник Нацгвардії сказав, що підготовка до наступальних дій відрізняється від підготовки для оборони.

«Все це включається в етапи підготовки, починаючи від малих тактичних груп і закінчуючи вже у складі підрозділу взвод, рота», – уточнив полковник Нацгвардії.

2 лютого виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що в МВС почали формувати вісім штурмових бригад «Гвардія наступу» для посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій. За три дні До «Гвардії наступу» подали заявки понад вісім тисяч добровольців. 9 лютого стало відомо, що однією з таких бригад став «Азов».

Усім військовим, які стануть штурмовиками в "Гвардії наступу", обіцяють перелік соціальних гарантій, серед яких – можливість отримати житло та лікування, а також навчання у ВНЗ.