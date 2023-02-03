Основу підрозділів складатимуть діючі поліцейські, прикордонники та нацгвардійці

Міністерство внутрішніх справ формує штурмові бригади, до яких можуть вступати добровольці. За словами, виконувача обов’язків міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, ці підрозділи націлені саме на посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій України.

«Рішення створити штурмові бригади було прийнято нашими працівниками, які мають достатньо люті, щоб бити ворога. Багато наших військовослужбовців, які боронили і боронять нашу країну, вийшли з ініціативою набрати людей в такі підрозділи», – цитує Клименка прес-служба Нацполіції.

Він додав, що основу підрозділів будуть складати діючі поліцейські, прикордонники та нацгвардійці. Підрозділи будуть складатися виключно з добровольців.

Людина, яка хоче приєднатися до «Гвардії наступу», може подати відповідну анкету на сайті storm.mvs.gov.ua, де представлені всі бригади, які комплектуються. При цьому можна обрати бригаду, в якій хоче служити людина, наприклад бригаду Нацполіції «Лють», чи бригаду Держприкордонслужби «Сталевий кордон», чи в одну з шести бригад Нацгвардії.

Також за допомогою телефону гарячої лінії можна проконсультуватися і отримати інформацію, куди прийти. Можна і подати анкету через Центри надання адміністративних послуг. Зараз по Україні вже більше 140 рекрутингових пунктів.

Кандидат має пройти військово-лікарську комісію, здати психологічний та фізичний тест. Після успішного проходження він зараховується в ту бригаду, яку він вибрав.

Клименко зазначив, що для всіх бійців цих бригад зберігаються пільги, які є для військовослужбовців та поліцейських. Також бійцям пропонують можливість отримати професію в навчальних закладах МВС.

Навчання бійців бригад триватиме кілька місяців. Спочатку буде індивідуальне навчання, потім в складі підрозділу, і коли командир буде розуміти, що підрозділ готовий, вони перейдуть до виконання бойових завдань.